L’Allemagne sans plusieurs cadres pour affronter les Diables rouges le 28 mars

Le sélectionneur de l’Allemagne Hansi Flick a décidé vendredi de se passer de ses défenseurs centraux Niklas Süle et Antonio Rüdiger, de son milieu Ilkay Gündogan et de son attaquant Leroy Sané pour les matches de préparation contre le Pérou et les Diables rouges.

Dans deux entretiens accordés au bi-hebdomadaire et au quotidien Süddeutsche Zeitung en début de semaine, Hansi Flick avait indiqué vouloir donner leur chance aux jeunes joueurs allemands, et qu’il ne ferait pas appel pour ces deux matches à Thomas Müller, ne fermant toutefois pas la porte pour l’Euro 2024 à domicile.

Il a ajouté Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Ilkay Gündogan et Leroy Sané parmi les joueurs cadres de la Mannschaft non retenus pour jouer contre le Pérou le 25 mars à Mayence et contre la Belgique le 28 mars à Cologne.

Vendredi, sur la liste de 24 joueurs pour préparer ces deux matches de préparation, Flick a annoncé avoir convoqué cinq novices : Josha Vagnoman, Marius Wolf, Mergim Berisha, Kevin Schade et Felix Nmecha.

Éliminée dès le premier tour de la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’Allemagne lance une campagne d’au moins quatorze matches de préparation, étant déjà qualifiée pour l’Euro 2024 qu’elle organise.

La sélection :

Gardiens de but : Bernd Leno (Fulham/Ang), Marc-André ter Stegen (FC Barcelone/Esp), Kevin Trapp (Francfort/All)

Défenseurs : Armel Bella Kotchap (Southampton/Ang), Matthias Ginter (Fribourg/All), Christian Günter (Fribourg/All), Thilo Kehrer (West Ham/Ang), David Raum (RB Leipzig/All), Nico Schlotterbeck (Dortmund/All), Josha Vagnoman (Stuttgart/All), Marius Wolf (Borussia Dortmund/All)