Boniface: «Un transfert? Je ne pense pas à cela»

Victor Boniface a crevé l’écran ce jeudi soir. Après une telle performance, les projecteurs sont forcément braqués sur lui.

Serez-vous toujours à l’Union la saison prochaine ?

Je m’en fiche de ce genre de choses. Moi, je veux juste jouer. Il y a deux ans, je ne pouvais même pas imaginer évoluer en Belgique car j’étais blessé (NDLR : et son transfert à Bruges tomba à l’eau). Je ne pense donc pas à un transfert, ni à aller à l’étape suivante. Ce qui devra advenir adviendra bien sûr. Mais je veux juste rester libre dans mon jeu et épargné par les blessures.

Vous avez tout de même livré une prestation très remarquée…

Oui mais ce n’est pas moi le sujet, c’est l’équipe. Chacun essaye d’apporter ce qu’il peut, et moi j’essaye d’aider l’équipe de la façon dont je le peux.

Vous semblez en tout cas très à l’aise sur le terrain avec vos coéquipiers.

Je me sens bien dans cette équipe, oui. Avant d’arriver à l’Union, je m’étais renseigné sur son style de jeu. Je me suis dit : « Ok, la façon dont elle joue va correspondre avec ma façon à moi de jouer ». C’est pour cela que j’ai rejoint ce club, pour essayer de l’aider, et de m’aider moi-même.

Avec dix buts en Coupe d’Europe, vous faites aussi bien que… Erling Haaland.

C’est vrai, mais je ne suis pas non plus le genre d’attaquant qui ne pense qu’aux buts. Je peux aussi apporter d’autres choses sur le terrain.

Quel est désormais votre objectif d’ici la fin de la saison ?