Le bouddhisme est reconnu en Belgique: «une étape importante», se félicite l’UBB

Le bouddhisme devient la huitième conception philosophique reconnue en Belgique, indique le cabinet du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) dans un communiqué. Déposé par le libéral, un avant-projet de loi visant à faire reconnaître le bouddhisme en Belgique a été approuvé vendredi après-midi en Conseil des ministres. Ce projet, faisant partie de l’accord de gouvernement de la Vivaldi, répond à une sollicitation de l’Union bouddhique belge (UBB) qui avait introduit une demande de reconnaissance en 2006.

Aujourd’hui, six cultes officiels existent en Belgique (catholique, orthodoxe, israélite, anglican, protestant-évangélique et islamique). A ceux-ci s’ajoute la laïcité « organisée », reconnue en tant que « communauté philosophique non confessionnelle » depuis 2002. C’est également selon cette qualification que l’UBB demandait à être inscrite, car le bouddhisme n’a pas de dieu comme les autres religions reconnues.