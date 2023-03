Primes à la rénovation des logements: une occasion manquée

Simplement engourdi en fin d’hiver, le gouvernement wallon, si on le compare aux exécutifs bruxellois (la friche Josaphat), communautaire (la médecine à Mons), flamand (l’azote) et fédéral (crise de l’accueil, nucléaire et on en passe), ou en proie à de grosses difficultés internes ?

Disons plutôt que l’équipe en place à Namur autour du ministre-président Elio Di Rupo cultive un chic certain pour la discrétion : on ne se souvient pas d’une annonce majeure, d’une avancée qui ferait date. Pour vivre heureux, vivons cachés ? L’électeur jugera.

Pire : quand l’occasion (rare) se présente de faire enfin parler d’elle de manière positive, notre tripartite sudiste réussit encore à louper le coche.