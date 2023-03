Brian Riemer s’attend à un match «très intéressant» pour Anderlecht face à l’AZ Alkmaar

Anderlecht a hérité de l’AZ Alkmaar en quarts de finale de la Conference League. Les Mauves recevront l’AZ le jeudi 13 avril et se rendront aux Pays-Bas le jeudi 20 avril. Brian Riemer s’attend d’ores et déjà à un match « difficile contre une équipe qui développe un très bon jeu ».

« L’AZ s’en tire très bien, tant en championnat (actuellement troisième) qu’au niveau européen, en éliminant des équipes comme l’Atalanta et la Lazio », a réagi le coach d’Anderlecht. « Ils ont un attaquant danois, Jens Odgaard, que je connais. Je les suis donc depuis un moment. Le football néerlandais contient beaucoup d’éléments que nous respectons et auxquels notre équipe peut s’identifier, donc je m’attends à un match très intéressant. Nous devons en profiter et j’ai le sentiment que nous pouvons faire un bon résultat. »