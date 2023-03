Podcast – Réformes des retraites en France: comment le pays a sombré dans le chaos?

Des éboueurs en grève et des odeurs de poubelles qui envahissent les rues, du mobilier urbain incendié, des forces de l’ordre qui bloquent les accès à l’Elysée et à l’Assemblée nationale, des manifestants qui battent le pavé depuis janvier, une Assemblée nationale révoltée. La retraite à 64 ans a plongé la France dans le chaos. Qu’est-ce qui a dégénéré ? Comment le pays en est arrivé là ? Pourquoi est-ce impossible de reporter l’âge de la pension en France, comme toute l’Europe l’a déjà fait ? Joëlle Meskens est notre envoyée permanente à Paris. On remonte avec elle jusqu’aux racines de cette crise.

