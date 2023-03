L’Union prioritaire en 1/4 et en... 1/2

L’AZ ayant été tiré en premier, Anderlecht aurait dû recevoir au retour. Mais les matches ont été inversés. La raison ? L’Union. Une heure plus tôt, l’USG a hérité de Leverkusen avec aller en Allemagne et retour en Belgique. Au Lotto Park comme ce fut le cas contre Berlin. Même si elle est locataire à Saint-Guidon, l’Union a la priorité sur Anderlecht de par sa deuxième place en championnat la saison dernière. « La probabilité de cette situation était faible », indique Philippe Bormans, CEO de l’Union. « C’est malheureux pour Anderlecht. Nous le comprenons. Et nous leur sommes reconnaissants. »