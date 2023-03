Le match Sporting de Charleroi - Malines à rejouer, un pas en avant vers moins de pouvoir donné au public

Le verdict est enfin tombé. 125 jours après le duel entre Charleroi et Malines arrêté définitivement à la 67e minute pour un ultime jet de fumigène, son « issue » est tranchée, à défaut d’être totalement connue puisque la rencontre sera rejouée dans son intégralité, à huis clos à une date à confirmer et dont les modalités en termes d’effectifs doivent encore être définies. C’est en effet la décision du Conseil disciplinaire pour le Football professionnel. Celle-ci a été rendue possible alors que ledit Conseil a estimé que si l’arbitre de la rencontre bénéficiait d’une part d’appréciation, il aurait dû consulter la police et le « match delegate » avant d’entamer la phase 3 de la procédure en trois étapes – alors que les phases 1 et 2 avaient été effectuées en début de partie – comme le règlement le demande. Cela n’a pas été le cas, conformément à ce Jan Boterberg, arbitre, et Stijn Hutsebaut, « match delegate », avaient témoigné en séance du 16 décembre dernier.

Par le biais de Me Louis Derwa, son avocat sur ce dossier précis alors qu’il maîtrise cette matière juridico-sportive, le Sporting de Charleroi s’est engagé dans la brèche créée par le non-respect de l’article B6.55 du règlement fédéral afin d’assurer sa défense. « Il a été reconnu en outre que la réaction de l’arbitre avait été disproportionnée alors que le but était que la rencontre aille à son terme », nous explique Louis Derwa.