«Et ils vécurent radieux», spectacle sur le nucléaire qui éclaire un débat «centrale»

Rien qu’à vous annoncer un spectacle sur le nucléaire, on vous voit d’ici frémir comme un atome d’uranium 235 sur le point de fissionner. Source de vives crispations au sein du gouvernement fédéral, sujet de disputes dans les repas familiaux entre les pour et les anti-nucléaires, déclencheur de sueurs froides par association d’idées avec les bombes (Hiroshima, Nagasaki) et les catastrophes (Tchernobyl, Fukushima) que cette technologie a laissées dans l’Histoire : aborder le nucléaire sur un plateau de théâtre demande une bonne dose de courage.