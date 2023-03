La revue de l’actu de Michel Lecomte: «Vibrations garanties grâce à l’Union, La Gantoise et Anderlecht»

L’Union, irrésistible: qui peut le plus, peut le moins…

Avouons-le, on a eu des frissons jeudi soir suite à la chevauchée fantastique des Unionistes face à l’autre Union, venue de Berlin. L’Union continue non seulement de faire rêver avec des joueurs revenus de nulle part mais, jeudi, elle a imposé son jeu et fait tourner la tête des Berlinois. Cela s’est passé au parc Astrid pendant que les pensionnaires habituels ressuscitaient littéralement sur la scène européenne en s’imposant à Villarreal, 6e de La Liga. Si vous ajoutez le triomphe gantois la veille à Istanbul, la coupe est pleine: un 3 sur 3 qui permet à la Belgique d’être 5e au classement européen des clubs, le meilleur depuis sa création en 1979. Vibrations garanties dans les prochaines semaines puisqu’en Europa League, l’Union jouera Leverkusen. Quant à Anderlecht et Gand, en Conference League, les jeux sont ouverts avec des affrontements contre l’AZ et West Ham. Il sent bon ce parfum européen, non?