En Fédération Wallonie-Bruxelles, davantage de moyens pour la production audiovisuelle

Les chaînes télés et les plateformes, locales comme étrangères, contribueront plus fortement, grâce à un taux maximum qui passera de 2,2 % à 9,5 %.

Attendue de pied ferme par le secteur du cinéma et de la production indépendante, la réforme du système de contribution des chaînes télés et des plateformes de streaming au financement de la production audiovisuelle dans l’espace francophone belge est sur le point d’aboutir. Le texte, porté par la ministre des Médias, Bénédicte Linard (Ecolo), était à l’ordre du jour du conseil des ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce jeudi, pour une première lecture. Il n’a pas été formellement approuvé mais il ne resterait plus que quelques détails à régler, nous revient-il de plusieurs sources. Principale mesure de cette réforme : une augmentation de la contribution financière des plus gros acteurs du marché afin de pouvoir développer et diversifier la production audiovisuelle belge francophone.