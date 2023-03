Elections provinciales aux Pays-Bas: Caroline van der Plas ou la révolte du monde rural

Correspondant à La Haye

Deux jours après le séisme politique qui a secoué les Pays-Bas, une image est encore dans toutes les têtes : celle de Caroline van der Plas et de son entourage réagissant à l’annonce de chaque nouveau résultat. Tel un chanteur qui vient de remporter le concours de l’Eurovision, la cheffe du Mouvement Citoyen Paysan pousse un cri d’effarement et se tient la tête entre les mains, comme si elle allait tomber. Ses proches, les visages écarlates, éclatent en sanglots. Pendant l’une des retransmissions en direct de son discours de victoire, elle semble avoir oublié les caméras et continue de danser sur l’air de Sweet Caroline de l’Américain Neil Diamond.