Andrée Michaud, Patrick Renou, Laurent de Sutter… Les poches des Livres du Soir

De très belles histoires, fictives ou réelles, aux frontières de la raison et du possible. Puis une réflexion sur les raisons de l’indignation. Ce qu’il ne faut pas rater.

Tempêtes ***

Andrée A. Michaud

La roche massive et froide, une forêt compacte, et là, tranchant sur la neige, presque au seuil de l’inquiétante maison de montagne où s’est installée Marie, une silhouette d’homme qui la menace. La radio égrène les morts, la peur et l’alcool vont bientôt saisir Marie, elle ne veut plus tourner le dos à l’obscurité. Comme en écho, Ric débarque bientôt dans les mêmes lieux, la même ambiance, la même ronde de morts, une même fuite dans l’alcool. Et à nouveau, une ombre, des pas, une menace.

Rivages/Noir, 384 p., 9,7 €

D’une île à l’autre ***

Patrick Renou