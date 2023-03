Whitehead, Cadiot… Les Livres du Soir en bref

Le livre du large et du long ***

Laura Vazquez

Où suis-je, quelle est ma place dans le monde et comment mon corps s’articule-t-il avec lui-même et les autres ? Ce pourrait être une des questions à entrées multiples à partir de laquelle l’autrice prend la mesure de ce qui nous constitue, contradictions de douceur et violence incluses. Un long chant sans concession à la facilité court sur des chemins escarpés sans manquer aucun détour. La curiosité est infinie et séduit de bout en bout.

Sous-sol, 304 p., 22 €, ebook 15,99 €

La Famille ***

Naomi Krupitsky