BD. «La société vivait dans un état de mensonge absolu»

En 1995, le jeune scénariste Philippe Richelle et son comparse dessinateur Jean-Michel Beuriot écrivent le premier épisode d’ Amours fragiles . Deux ans plus tard, la revue (A SUIVRE) publie ce récit de guerre sans héros parfaitement documenté. L’engouement est immédiat. Les deux derniers volets de la série paraissent cette année et les auteurs étaient à Bruxelles, cette semaine, pour nous faire partager la lucidité de leur regard sur les sacrifices inutiles de la Seconde Guerre mondiale.