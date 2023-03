Milan-Sanremo: Lotto attend beaucoup de son duo Ewan - De Lie

Parmi les purs sprinteurs, et il y en aura finalement peu dès lors qu’une équipe comme Soudal Quick-Step s’est délibérément passée de Fabio Jakobsen et de Tim Merlier, Caleb Ewan estime qu’Arnaud De Lie et lui auront les meilleures chances de survivre au Poggio. Il ne s’agit pas d’une réflexion prétentieuse, car l’Australien est l’antithèse d’un athlète suffisant, c’est d’ailleurs bien souvent ce qu’on lui reproche. « J’y ai survécu plusieurs fois (NDLR : au Poggio) et je finis deux fois deuxième, malheureusement, dans des circonstances de course favorables à l’anticipation (Vincenzo Nibali en 2018, Jasper Stuyven en 2021). Ici, cela va être différent car nous serons deux à nous partager le leadership avec Arnaud et, par rapport à lui, je ne doute pas une seconde qu’il puisse être avec les meilleurs. »