Philip Zinckernagel n’a pas encore exploité tout son talent au Standard

Doté de qualités uniques et apprécié du public, le Danois manque tout de même de constance dans ses prestations cette saison.

De Bruges à Bruges, Philip Zinckernagel a montré deux visages bien différents. Au match « aller », le Danois avait ébloui la rencontre en marquant notamment un superbe but. Dimanche, au Jan Breydel, dans un contexte évidemment différent, il fut certainement l’un des joueurs les plus décevants. Un grand écart un peu à l’image de sa saison, lui le meilleur buteur du club (7), voir le meilleur joueur tout court du Standard lorsqu’on analyse les qualités intrinsèques de chacun. Est-ce pour cette raison que le niveau d’exigence qui lui est imposé est plus élevé que les autres ? Peut-être.