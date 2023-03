Lufthansa et Brussels Airlines attaquent les nouvelles redevances belges

Dès le 1er avril, les avions les plus bruyants, les plus polluants et les plus nocturnes paieront une partie du contrôle aérien plus cher. Une manière d’inciter à utiliser des avions modernes à Brussels Airport. Brussels Airlines et le Groupe Lufthansa s’y opposent au Conseil d’État.

Le 1er avril doit entrer en fonction le nouveau système de redevance variable pour les avions qui décollent et atterrissent à l’aéroport national de Bruxelles. L’objectif de cette nouvelle tarification des services rendus par Skeyes, c’est de moduler le passage d’un avion en Belgique selon qu’ils sont modernes (et donc vertueux) ou bruyants, polluants et actifs hors des horaires diurnes traditionnels. En faisant évoluer la partie variable du tarif du contrôle aérien pour fréquenter Brussels Airport, le nouveau règlement introduit des critères qui concernent l’environnement (émissions de gaz à effet de serre et autres polluants, sauts de puce de moins de 500 km…) et les nuisances envers les riverains (tarif nocturne beaucoup plus cher). En clair, les compagnies aériennes verront dès ce 1er avril le coût du contrôle aérien diminuer de 25 % pour les avions les plus vertueux tandis que les plus nocifs verront la facture grimper jusqu’à 40 % plus haut.