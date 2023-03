Trump a mal déclaré des cadeaux offerts par des pays étrangers d'une valeur de près de 300.000 dollars

L'ancien président américain Donald Trump n'a pas déclaré correctement des cadeaux offerts par des pays comme la Chine ou l'Arabie saoudite pendant son mandat. Les cadeaux sont estimés à 291.000 dollars, soit environ 275. 000 euros. C'est ce qu'affirment les députés démocrates de la commission de la Chambre des représentants américaine.

Selon la loi, le président doit déclarer officiellement les cadeaux d'une valeur supérieure à 415 dollars. Ces cadeaux sont la propriété du gouvernement américain. Pour les cadeaux personnels de plus grande valeur, le bénéficiaire a la possibilité de les acheter au gouvernement et de les garder. Dans tous les cas, les cadeaux doivent être déclarés publiquement. Or, cela n'a pas été fait dans le cas de Trump, précise le rapport.

Parmi les cadeaux non déclarés, on trouve par exemple un poignard saoudien d'une valeur de 24.000 dollars. Jared Kushner, le gendre de Trump qui, sous l'ex-président travaillait en tant que collaborateur de la Maison-Blanche, aurait acheté ce poignard. Mais pour d'autres cadeaux tels que le portrait grandeur nature de Trump, offert par son homologue du Salvador, et les bâtons de golf offerts par le Premier ministre japonais de l'époque, Shinzo Abe, le flou persiste.