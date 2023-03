Rallye du Mexique: Thierry Neuville 4e au terme de la première étape

Hyundai va-t-elle enfin s’imposer au rallye du Mexique ? Esapekka Lappi (Hyundai) pointait en tout cas en tête au terme de la première étape de la troisième manche du Mondial des rallyes 2023. Et il devançait Sébastien Ogier (Toyota) d’un peu plus de 5 secondes, ce qui n’est rien, mais augurait tout de même d’une belle résistance du pilote finlandais face au maître des lieux (6 victoires).

Lappi : « Heureux de jouer avec Seb »

« Quand on sait ne nombre de fois que Seb s’est imposé ici, et que je parviens à suivre son rythme, c’est plutôt satisfaisant », souriait l’équipier de Thierry Neuville chez les Coréens. « Mon pilotage n’est pas parfait et il y a eu quelques endroits où j’ai perdu quelques dixièmes, mais il y a de la place pour m’améliorer », a déclaré le Finlandais à l’issue de la plus grosse étape du rallye.

Ogier en bonne position

Fidèle à ses habitudes, Ogier n’a forcé ni son talent ni sa mécanique pour terminer aux basques du pilote Hyundai, et il sera intéressant de voir à partir de samedi après-midi (première spéciale peu après 15 heures) la suite de ce duel dont il reste le favori. Thierry Neuville, lui, bataillera surtout pour le podium. Il pointe actuellement à près de 10 secondes d’Elfyn Evans (Toyota).

Podium en vue pour Neuville

« Suite aux problèmes rencontrés par Tanak (NDLR : retardé dès la première spéciale), j’ai pas mal nettoyé la route, derrière le seul Rovanpera », expliquait notre compatriote. « Mon objectif est actuellement atteint, puisque je précède le Finlandais et l’Estonien, qui sont actuellement devant moi au championnat. Mais j’espère pouvoir profiter d’une meilleure position sur la route pour m’approprier la 3e place du podium. »

Neuville : « Heureux d’avoir achevé cette première étape »

Jusqu’à la fin de la journée, Neuville a cependant dû s’employer également en dehors de la voiture pour maintenir cette position, rappelant au passage que la fiabilité restait un point sensible chez Hyundai : « Nous avons cassé un cardan à l’avant-gauche, et j’ai eu peur qu’il casse car la graisse s’était en allée. Du coup, j’ai dû mécaniquer à peu près après chaque spéciale, si bien que nous sommes heureux d’avoir pu rejoindre l’arrivée de cette première étape. »