La police lance trois avis de recherche après des disparitions inquiétantes (photos)

La police a lancé, ces dernières heures, trois avis de recherche suite à des disparitions inquiétantes. Voici les différents communiqués diffusés par la police.

Magali Vanden Langenbergh

« Le vendredi 20 janvier 2023, vers 08h45, Magali Vanden Langenbergh, une femme âgée de 47 ans, a été vue pour la dernière fois au domaine de la Chartreuse à Liège, Thier de la Chartreuse. Depuis, elle ne s’est plus manifestée » indique la police sur son site internet. « Magali mesure 1m68, et est corpulence mince. Elle a les cheveux bruns foncés et les yeux bruns » précise le communiqué qui indique, également, ne pas avoir de description vestimentaire.

Simone Marien

« Le jeudi 16 mars 2023 vers 10h00, Simone Marien, une dame âgée de 80 ans, a quitté son domicile situé Perelaarstraat à Houthalen-Helchteren. Depuis, elle ne s’est plus manifestée ». La police livre quelques informations sur son apparence. « Simone se déplace avec un vélo dame gris, équipé de deux sacoches gris foncé à l’arrière. Elle mesure 1m65, a les cheveux gris courts et est de corpulence forte. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau bordeaux/rouge, un bonnet bleu, un pantalon en jeans brun et des chaussures bleues. »

La police précise également que Madame Marien peut paraître confuse.

André Romyns

« Le jeudi 16 mars 2023 vers 10h45, André Romyns, un homme âgé de 87 ans, a quitté son domicile situé Tienne-du-Loret à Viroinval pour faire ses courses à Mariembourg. Depuis, il ne s’est plus manifesté » précise la police dans un troisième avis de recherche. Si la voiture de l’octogénaire a été retrouvée sur le site « Montagne aux Buis » à Dourbes, André Romyns est toujours introuvable. « André mesure 1m70 et est de corpulence normale. Il a de courts cheveux grisonnants et une calvitie. Il porte des lunettes photochromiques (la teinte des verres change avec la lumière).Au moment de sa disparition, il portait un pantalon bleu muni de poches, une veste beige, des chaussures noires et un chapeau en laine noir. »