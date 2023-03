Le patron de Mercedes comprendrait un départ de Lewis Hamilton: «Il devra regarder ailleurs»

Toto Wolff, le patron sportif de Mercedes, a admis qu’il ne blâmerait pas Lewis Hamilton s’il cherchait à quitter Mercedes au cas où le team ne parviendrait pas à inverser la tendance cette année.

Le contrat de 40 millions de livres par an (45 millions d’euros) de Hamilton avec les Flèches d’argent expire à la fin de la saison.

Le septuple champion du monde n’a fini que cinquième lors du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn.

« Si Lewis veut gagner un autre championnat, il doit s’assurer qu’il a la voiture », a déclaré Wolff, vendredi à Djeddah. « Et si nous ne pouvons pas démontrer que nous sommes capables de lui donner une voiture dans les deux prochaines années, alors il devra regarder ailleurs. Je ne pense pas qu’il le fasse à ce stade, mais je ne me pourrai pas me plaindre si cela se produit dans un an ou deux. »

« Lewis est à un stade de sa carrière où nous nous faisons confiance, nous avons formé un lien solide et nous n’avons aucune raison de douter l’un de l’autre, même si nous traversons une période difficile. »