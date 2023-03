Tadej Pogacar chute avant le départ réel de Milan-Sanremo, un supporter nettoie ensuite son maillot (vidéo)

Grand favori ce samedi pour la 118e édition de Milan-Sanremo, Tadej Pogacar a chuté avant même le départ réel de la course. Sur des images diffusées par Eurosport, on peut voir Pogacar prendre un selfie avec un fan de cycliste alors que le peloton s’arrête entre le départ fictif et le départ réel.

Sur ces images, on peut ainsi voir que le maillot du Slovène était déjà un peu endommagé. « Petite chute, mais il va bien », a confirmé le porte-parole d’UAE Emirates.