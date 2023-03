Star de la MMA, Jeff Molina, a été contraint de faire son coming out: «Ce n’est pas la façon dont je voulais le faire»

Il explique ainsi sur les réseaux sociaux : « Ce n’est pas la façon dont je voulais le faire, mais l’opportunité de le faire quand j’étais prêt m’a été enlevée, a écrit Jeff Molina dans un long message posté sur les réseaux sociaux. J’ai essayé de garder ma vie amoureuse à l’écart des médias. J’ai fréquenté des filles toute ma vie et j’ai étouffé les sentiments que j’avais au lycée dans l’équipe de lutte, à l’université dans le MMA, et même après avoir réalisé une partie de mon rêve en entrant à l’UFC. »

Il rappelle ensuite qu’en MMA, de nombreux fans sont « homophobes idiots ». Et de finalement conclure : « Je voulais être reconnu pour mes compétences et ce à quoi j’ai consacré les onze dernières années de ma vie, et non pour le « combattant bi de l’UFC » qui, j’en suis sûr, serait simplement traduit par « combattant gay de l’UFC. » »