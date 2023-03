Un joueur de Lyon choisit l’Algérie plutôt que la France et se fait copieusement siffler par ses propres supporters (vidéo)

Et ce 17 mars, les supporters de son propre club l’ont pris à partie. Lyon affrontait le FC Nantes en Ligue 1, ce vendredi. Monté à la 73e minute, Aouar a été copieusement sifflé par ses propres supporters. D’autres ont même chanté la Marseillaise.

Semaine compliquée pour Houssem Aouar, milieu de Lyon. Le 16 mars dernier, le milieu, en fin de contrat, avec Lyon a annoncé sur les réseaux sociaux avoir choisi la sélection algérienne. En octobre 2020, Houssem Aouar vivait alors sa seule et unique sélection avec les Bleus lors d’un match amical face à l’Ukraine. Comme il n’avait pas disputé une seule minute en match officiel, Houssem Aouar a donc pu changer de sélection.

« Pour être honnête, une fois mon choix de rejoindre l’équipe de France, j’ai ressenti tout simplement un regret » expliquait jeudi Aouar. « Pour ma part, je n’avais pas fait le choix qui me convenait. Mais je ne me voyais pas faire le premier pas (vers l’Algérie) parce que cela allait me faire passer pour quelqu’un d’opportuniste »