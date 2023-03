Obelgix, le plus célèbre supporter des Diables rouges, lance une invitation à Eden Hazard: «Viens manger un burger»

Obelgix, le plus grand supporter des Diables rouges, a lancé une invitation à Eden Hazard. Interrogé par nos confrères de la Dernière Heure, Obelgix ou Nicolas Dardenne de son vrai nom, a évoqué la première sélection de Domenico Tedesco mais aussi la retraite d’Eden Hazard ou encore celle de Mignolet et d’Alderweireld.

Ce grand supporter évoquait ainsi les retraites des cadors : « La perte de Vincent Kompany avait déjà fait mal, il a beaucoup manqué ces derniers temps. Mignolet et Alderweireld ont aussi apporté énormément et il faut les remercier pour ce qu’ils ont fait. Et puis, c’est triste de voir qu’Hazard arrête si jeune. On a vécu des moments extraordinaires grâce à lui. Le voir jouer, c’était juste un bonheur. »