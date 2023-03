Le gouvernement entame un premier week-end consacré au budget fédéral

Jeudi, le Comité de monitoring a rendu son rapport sur l’état du budget, avec une bonne nouvelle : le déficit de l’ensemble des pouvoirs publics belges est inférieur en 2023 de 6,2 milliards d’euros par rapport à ce qui était prévu dans le budget initial. Le déficit budgétaire s’établirait de la sorte à 4,8 % du Produit intérieur brut (PIB), soit 27,4 milliards d’euros, au lieu des 5,9 % attendus. Pour le niveau fédéral, l’amélioration par rapport aux prévisions se chiffre à 3,2 milliards d’euros ou 0,6 % du PIB. Cette amélioration s’explique par une inflation moindre et des prix de l’énergie en baisse.

Une première réunion a été consacrée au budget vendredi matin, au cours de laquelle le gouvernement a reçu en comité restreint le gouverneur de la Banque nationale, le commissaire au Plan, le directeur de l’Agence de la Dette et le président du Comité de monitoring.

Sur le plan financier, les appréciations internationales sont mitigées. Si l’agence de notation Fitch a dégradé la note belge il y a huit jours, Standard & Poor’s (S&P) a en revanche confirmé vendredi la note de crédit de la Belgique à “AA/A-1+”, estimant que les perspectives du pays demeurent « stables » car les risques pour les finances publiques sont atténués par une économie « résiliente » de même qu’un marché du travail et des institutions « solides ».

La pression politique s’intensifie ces derniers jours à droite pour un tour de vis budgétaire. « Il n’y a pas de marges pour de nouvelles dépenses », a averti samedi dans « La Libre » la secrétaire d’Etat au Budget, Alexia Bertrand (Open Vld). Et, à plus longue échéance, de répéter son plaidoyer en faveur de la réduction des dépenses et la mise en œuvre de réformes structurelles, notamment dans le domaine des pensions. Celles-ci sont également en discussion mais ne seront pas jointes aux travaux d’ajustement du budget 2023.