Flandre: un présentateur iconique de la VRT quitte l’antenne, sa remplaçante désignée

Le premier jour du printemps 2023 marquera un tournant dans la météorologie en Flandre. Le bulletin météo de la VRT ne sera plus jamais le même : le 20 mars, le présentateur Frank Deboosere prendra sa retraite après 36 ans de bons et loyaux services. C’est ce qu’a annoncé la chaîne publique dans le courant de la semaine.

Tous les jours depuis 36 ans, Frank Deboosere donnait les prévisions météo à l’antenne radio et TV. « L’homme du « ochtendgrijs » (« Matin gris ») et du « morgen zijn we er weer met meer weer » (« Demain, nous serons de retour avec plus de météo »). L’homme fasciné par les étoiles. Et qui nous partage toutes ces connaissances avec autant d’enthousiasme que le 12 mars 1987, jour de son premier bulletin météo sur la BRT de l’époque », a écrit le service public flamand.