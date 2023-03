Plus de 100 magasins fermés, livraisons annulées… le point sur le mouvement social chez Delhaize

Le mouvement de grève ne faiblit pas chez Delhaize. Ce samedi, 103 magasins intégrés sur 128 sont restés portes closes, contre 83 vendredi, indique un porte-parole de l’enseigne au lion. Les 25 magasins ouverts n’ont pas de problèmes d’approvisionnement pour le moment, ils ont été livrés comme prévu.

Les grévistes bloquent les magasins pour marquer leur opposition aux plans de la direction de franchiser les 128 magasins intégrés Delhaize. L’annonce a fait l’effet d’une bombe parmi le personnel, qui craint une dégradation des conditions de travail.

Pour pallier la fermeture des magasins, l’enseigne annonçait il y a une semaine la livraison des courses à domicile gratuite. Selon les syndicats, c’est une manière de « contourner la grève ». « Ça représente plus ou moins 18.000€ par jour, donc par rapport aux nombres de jours où ils offrent cette livraison gratuite, on peut considérer que c’est l’équivalent de quatre salaires annuels de travailleurs du commerce », explique Myriam Djegham, secrétaire nationale commerce à la CNE au micro de RTL Info. « Les salaires dans le commerce étant particulièrement bas. On est à nouveau face à une forme de mépris de la part de l’employeur. »

La chaîne de supermarchés regrette par ailleurs le blocage par les syndicats du dépôt de Delhome, une entreprise qui s’occupe des livraisons e-commerce Delhaize, à Drogenbos. Les militants en front commun avaient installé un piquet de grève dès 05h00. Le piquet de grève a entraîné l’annulation de la livraison de quelque 1.000 commandes en Région bruxelloise.

Le « blocage-avertissement » mené par les syndicats à Drogenbos, au dépôt de Delhome, une entreprise qui s’occupe des livraisons e-commerce de Delhaize, s’est terminé vers 13h00, a indiqué à Belga Myriam Djegham, secrétaire nationale commerce à la CNE.

« Nous avons interpellé la direction du site sur le fait que depuis les livraisons gratuites, les travailleurs n’avaient pas plus de bras pour traiter les commandes », a déclaré Myriam Djegham. « Ils nous ont répondu qu’ils avaient été pris au dépourvu. Cette réaction est risible. »