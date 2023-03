Gianni Bruno ruine les espoirs de Seraing

A Seraing, trouver la composition possible du onze de départ tient de la gageure. Jean-Sébastien Legros sait surprendre… Il en a administré une nouvelle démonstration samedi. Ainsi, Mathieu Cachbach et Valentin Guillaume se voyaient offrir l’honneur de débuter cette rencontre qui n’avait pas attiré la grosse foule, malgré un contingent imposant de supporters japonais ! Dans certaines tribunes, on se serait carrément cru au pays du Soleil-Levant.

Histoire d’avoir un peu d’ambiance, les dirigeants trudonnaires avaient invité leurs équipes de jeunes à défiler en préambule du coup d’envoi. Un coup d’envoi donné par un ancien de la maison, mais aussi, qui s’en souvient, un ex-joueur de la très belle équipe du RFC Seraing des années 90, à savoir Patrick Teppers.