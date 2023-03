7,5 pour Bokadi, 4,5 pour Ohio: voici les bulletins du Standard face à Zulte Waregem

5 Bodart : aucun ballon à négocier en première période, si ce n’est cette frappe fuyante d’Ndour qui a fini au fond, avant d’être effacée par l’assistance vidéo. Surpris par le centre « manqué » de Fadera qui le lobe, il perd son duel face à Ndour qui est venu égaliser en fin de match.

7 Dussenne : libre, il a pu amener du danger dans les derniers 30 mètres de Zulte. C’est sur corner, après avoir devancé Brüls, qu’il marque de la tête son 5e but de la saison.

7,5 Bokadi : Gano est resté dans sa poche sans jamais en sortir, mission accomplie pour le Congolais qui a été irréprochable, même s’il fut, comme tous, surpris dans son dos par Ndour sur le 2-2.

6 Laifis : comme ses compères de la défense, il a été peu inquiété, même par le virevoltant Ndour. Une prestation dans la lignée des dernières pour le Chypriote.

7 Fossey : porté vers l’offensive, il est récompensé à la 14e minute après un crochet sublime et une frappe qui a trompé Bostyn. Son but et ses six saltos (!) ont calmé ses ardeurs, il a assuré ses arrières face à Fadera.

7 Cimirot : très actif, il a dirigé le jeu comme Alzate a l’habitude de le faire. Il a même tenté sa chance du gauche face à Bostyn, sans réussite. Un match plein pour le Bosnien.

6 Alzate : il a partagé l’affiche avec Cimirot au milieu, en jouant un jeu précis qui a facilité le travail de ses coéquipiers. Sa transversale pour Fossey sur l’ouverture du score liégeoise est idéale.

5 Donnum : il entre bien dans son match avec notamment une percée devant Fila qui a amené du danger dans la surface flandrienne (12e). Mais par la suite, il s’est un peu éteint, ne réapparaissant que sur quelques coups d’éclats timides.

5,5 Balikwisha : tenu à l’œil par les défenseurs adverses, il a eu l’occasion d’adresser quelques bons centres, dont un à Ohio (33e) et de provoquer la jaune précoce de Miroshi. Sans plus. Remplacé par Canak.

5 Zinckernagel : particulièrement discret dans un match ouvert où il aurait dû imposer sa griffe. Deux tentatives au but timides (35e, 65e) avant une tête repoussée par Bostyn en fin de match.

4,5 Ohio : il ne s’est pas mis souvent en évidence, si ce n’est de la tête (33e) sur un centre de Balikwisha. Ses décrochages et décalages en seconde période ne l’ont forcément pas rapproché du but adverse. Remplacé par Perica.

Remplaçants

5 Perica : quel manqué devant le but de Bostyn, après une talonnade osée mais non-maîtrisée. Il manque clairement de confiance.

5,5 Canak : il a amené un peu de folie, sans être véritablement dangereux.