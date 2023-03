Noë Dussenne frustré par le partage du Standard face à Zulte: «On doit apprendre à tuer un match...»

Alors qu’ils menaient 2-0 et qu’ils avaient le match bien en main, les Rouches sont parvenus à se faire rattraper par Zulte Waregem. Avec ce partage, les hommes de Ronny Deila ne profitent pas du faux pas du Club de Bruges et font la mauvaise opération dans la course au Top 4.

Pourtant, à la pause, les Liégeois pensaient avoir fait le plus dur. Et on peut les comprendre : quelques minutes plus tôt, Noë Dussenne inscrivait son cinquième but de la saison, qui permettait aux Rouches de faire le break. Raison de plus pour le défenseur belge d’être frustré au coup de sifflet final. « La deuxième mi-temps était beaucoup moins bien que la première », explique le capitaine du matricule 16 au micro d’Eleven Sports. « On a bien trop reculé, on n’a plus fait le jeu comme on aurait dû le faire. On a ensuite eu l’occasion d’inscrire le 3-0, qui nous aurait mis à l’abri, mais on ne l’a pas mise au fond… Et puis, on a eu deux grosses alertes sauvées par Arnaud, avant les deux buts qui sont tombés. Je trouve qu’on n’a pas été assez agressifs dans les deux rectangles. Ces deux buts encaissés, on ne doit jamais les prendre. Et, devant, on doit marquer beaucoup plus, car on a eu les occasions pour le faire. On doit vraiment apprendtre à tuer un match. Si c’est 3-0, Zulte ne revient jamais… C’est vraiment rageant, parce qu’on avait une belle occasion de revenir au contact de Bruges. On doit encore revoir les images pour comprendre ce qu’il s’est passé, mais c’est vraiment dommage de perdre deux points comme ça, ça ne peut pas arriver. »