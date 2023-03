Pep Guardiola ironise après le triplé d’Erling Haaland contre Burnley: «Je l’ai fait sortir pour qu’il ne batte pas Lionel Messi» (vidéo)

Vincent Kompany et Burnley ont été humiliés et éliminés en quart de finale de la Coupe d’Angleterre par Manchester City (6-0) samedi. L’ancien Cityzen effectuait son retour à l’Etihad Stadium à Manchester sous la vareuse d’entraîneur. Face à son ancienne équipe, Kompany voulait voir son équipe jouer sans pression. Celle-ci aura tenu un peu plus d’une demi-heure avant de voir l’inévitable Erling Haaland trouver le chemin des filets à deux reprises en trois minutes.

En conférence de presse, Pep Guardiola a évoqué le triplé d’Erling Haaland. Et le tacticien espagnol a préféré ironiser : « 8 buts en quatre jours, j’ai joué onze ans à Barcelone et j’ai marqué onze buts. Il est incroyable. Ouais je l’ai fait sortir à trois buts pour ne pas qu’il ne batte pas le record de Messi en FA Cup. »