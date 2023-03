Crise des retraites en France: plus de 80 personnes arrêtées à Paris lors des manifestations de samedi soir

Barricades, feux de poubelles et d’abribus, jets de projectiles: le quartier de la place d’Italie dans la capitale française a été samedi soir le théâtre de heurts avec la police et de dizaine d’arrestations, en marge d’une manifestation dénonçant l’usage du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Selon des informations de France Info, 81 personnes ont été arrêtées dans la capitale française

Il s’agit de la troisième soirée de tensions dans la capitale, depuis l’annonce jeudi du recours par Elisabeth Borne à l’article 49.3 de la Constitution qui permet l’adoption d’un texte sans vote, sauf motion de censure.

Les tensions se sont déplacées du 8e au 13e arrondissement, les rassemblements place de la Concorde et sur les Champs-Elysées ayant été interdits samedi par la préfecture de police de Paris. «En raison de risques sérieux de troubles à l’ordre et à la sécurité publics (...) tout rassemblement sur la voie publique place de la Concorde et à ses abords ainsi que dans le secteur de l’avenue des Champs-Élysées est interdit», avait déclaré à l’AFP la préfecture en début d’après-midi.

Finalement, les tensions ont surgi dans le quartier de la place d’Italie où un cortège de plusieurs milliers de personnes, à l’appel de la CGT Ile-de-France, - «4.000» selon la police - marchait vers le quartier animé de la Butte-aux-Cailles aux étroites ruelles. Des feux de poubelles ont été allumés, des vitres de panneaux d’affichage et des abribus pris pour cibles, des barrières de chantiers utilisées pour bloquer des rues, a constaté une journaliste de l’AFP.

Vers 20h, les forces de l’ordre sont intervenues, notamment les Brigades de répression de l’action violente motorisées (BRAV-M), et ont fait usage de gaz lacrymogènes, selon l’AFP-TV sur place. La police a procédé à des charges.

Des rassemblements dans toute la France

Dans la ville, environ 10.000 tonnes de déchets sont toujours en attente de collecte sur les trottoirs de la capitale et du personnel va être réquisitionné par le gouvernement pour commencer à collecter des déchets, qui débordent dans plusieurs quartiers.

Des rassemblements se sont tenus un peu partout dans le pays, à Brest, Nantes (ouest), Toulon ou Montpellier (sud-est), avant une nouvelle journée d’action nationale prévue jeudi. Syndicat classé à gauche, la CGT a marqué les esprits a annoncé samedi que la plus grande raffinerie du pays, située en Normandie (nord-ouest) et exploitée par TotalEnergies, avait commencé à être mise à l’arrêt.

Un cap a ainsi été franchi. Depuis le début du mouvement, les expéditions de carburant ont été bloquées mais aucune des sept raffineries françaises n’avait été totalement mise à l’arrêt. Très lourde techniquement, l’opération prendra plusieurs jours et ne devrait pas provoquer de pénuries de carburant immédiates, mais elle pourrait faire tache d’huile. Au moins deux autres raffineries pourraient être mises à l’arrêt au plus tard lundi, a prévenu la CGT.