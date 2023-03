Météo: voici les prévisions pour les prochains jours

Pour la fin du week-end, l’institut météorologique (IRM) prévoit un temps variable avec des températures comprises entre 9 et 14 degrés. Il fera généralement très nuageux avec quelques averses qui se déplaceront d’ouest en est sur notre pays. L’après-midi, il fera toutefois plus sec sur l’ouest avec des éclaircies alors que le risque d’une averse se maintiendra sur l’est. Les maxima se situeront aux alentours de 9 degrés en haute Ardenne et de 14 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de sud- ouest, puis d’ouest à nord-ouest.

Dimanche soir, quelques averses concerneront encore l’est du pays. Un temps sec avec parfois de larges éclaircies s’installera dans les autres régions. Des nuageux bas se formeront ensuite sur le sud-est du pays, où le temps deviendra brumeux avec parfois du brouillard. Sur le nord-ouest, le ciel redeviendra plus nuageux en seconde partie de nuit.

Lundi

Lundi, le temps restera généralement sec sous un ciel rapidement occupé par des nuages moyens et élevés. Sur le sud du pays, la grisaille matinale devrait temporairement laisser la place à quelques éclaircies l’après-midi. Les maxima seront compris entre 8 et 11 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse et atteindront 11 degrés ailleurs.

Mardi

Mardi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des périodes de pluie, surtout sur la moitié nord. Les maxima seront compris entre 8 ou 9 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 12 à 13 degrés en plaine.

Mercredi

Mercredi, une zone de pluie assez active traversera notre pays d’ouest en est. L’après-midi, elle sera probablement suivie d’un temps plus sec avec possibilité d’éclaircies à partir de la côte. Les maxima se situeront entre 7 ou 8 degrés en Hautes Fagnes et 11 ou 12 degrés sur l’ouest du territoire.