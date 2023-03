Dante Vanzeir ouvre son compteur but en MLS et offre la victoire aux Red Bulls de New York (vidéo)

Remplaçant avec les Red Bulls de New York, ce samedi, Dante Vanzeir a ouvert son compteur but. L’attaquant belge, monté au jeu à la 75e minute, a inscrit le but de la victoire pour les locaux à la 86e contre Columbus Crew.

Recruté un peu plus de 5 millions d’euros en provenance de l’Union Saint-Gilloise, Dante Vanzeir est pour le moment considéré comme un « remplaçant » par son entraîneur. Ce but est très symbolique puisqu’il permet à l’équipe de remporter sa première victoire de la saison en MLS.