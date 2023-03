Près de 600 supermarchés au bord de la faillite

Un supermarché sur six (16,2 %) en Belgique est structurellement en difficulté, selon une enquête sur le secteur menée par le magazine spécialisé Gondola et le spécialiste des données GraydonCreditsafe, écrit samedi Het Laatste Nieuws. Concrètement, 576 magasins sont concernés.

« La faillite les menace tôt ou tard », explique Eric Van Den Broele de GraydonCreditsafe. Mais de nombreux autres supermarchés belges risquent également d’être confrontés à des difficultés car un magasin sur deux a trop peu de réserves pour faire face à des chocs inattendus.

Le secteur des supermarchés obtient un score nettement inférieur à la moyenne des entreprises belges. « Deux scénarios sont possibles : soit nous aurons beaucoup de faillites dans un avenir proche, soit il y aura encore plus de rachats et il ne restera plus que des gros acteurs qui absorbent tous les petits », prévoit Eric Van Den Broele.