Noë Dusenne quittera le Standard de Liège en fin de saison: «Je n’irai pas dans un autre club en Belgique»

En fin de première période contre Zulte Waragem, Noë Dusenne a doublé la mise pour les Rouches mais finalement les visiteurs ont réussi à revenir au marquoir. En fin de contrat avec le Standard, le capitaine a évoqué son futur.

Au micro de la RTBF, il explique que cette situation est difficile : « J’ai fait le deuil oui et non. C’est difficile d’accepter la situation en ce moment, car je n’ai pas eu vraiment d’explication en janvier et je n’en ai plus eu depuis lors. Je suis capitaine, je joue et je fais mon max. Ici pour l’instant, je suis à fond pour le Standard, mais je dois me montrer, car je dois avoir autre chose dans trois mois. En plus, c’est peut-être la meilleure saison de ma carrière. Quand on voit Sergio Ramos qui a 36 ans et qui preste ou d’autres défenseurs qui sont plus âgés que moi. Je pense que je suis en pleine bourre. »

À 30 ans, son contrat ne sera pas renouvelé : « Le Standard m’a dit que c’était difficile de me revendre par rapport à un jeune. Pourtant, je ne suis pas celui qui coûte le plus cher, loin de là. Après si on expose un jeune, on peut le revendre et moi pas. »