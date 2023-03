Visite de Poutine à Marioupol: les autorités ukrainiennes réagissent

Les autorités ukrainiennes de Marioupol, cité portuaire sous contrôle russe depuis mai 2022, ont dénoncé dimanche la visite du président russe Vladimir Poutine qu’elles ont qualifié de « criminel international ».

« Le criminel international Poutine a visité la ville de Marioupol occupée » de nuit « probablement pour ne pas voir à la lumière du jour la ville tuée par sa “libération” », a écrit le Conseil municipal sur son compte Telegram, faisant référence au mandat d’arrêt international visant le président russe.

Le président russe Vladimir Poutine a visité la ville de Marioupol, dévastée par les bombardements, de nuit « comme un voleur », a affirmé dimanche le ministère ukrainien de la Défense.

« Comme s’il était un voleur, Poutine a visité la ville ukrainienne de Marioupol, en s’abritant derrière la nuit. Premièrement, c’est plus sûr. Et aussi, la nuit lui permet de mettre l’accent sur ce qu’il veut montrer, et maintient la ville que son armée a totalement détruite et ses quelques habitants qui ont survécu à l’abri des regards indiscrets », a déclaré le ministère sur Twitter.

« Cynisme »

Un conseiller présidentiel ukrainien a dénoncé dimanche le « cynisme » et « l’absence de remords » de Vladimir Poutine lors de sa visite dans la ville de Marioupol, prise par Moscou en mai 2022 après des combats acharnés et de violents bombardements.