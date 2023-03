UBS accepte de racheter Credit Suisse pour 3 milliards

Les 50 milliards de francs (50,5 milliards d’euros) injectés par la Banque centrale helvétique dans Credit Suisse et les 30 milliards de dollars (27,2 milliards d’euros) promis par onze grandes banques américaines à First Republic n’auront pas suffi. Vendredi, les marchés européens et américains craignaient toujours une contagion à l’ensemble du secteur bancaire. Crédit Suisse a lâché 8 % à 1,9 euro à la clôture (-26 % depuis lundi dernier), First Republic un tiers de sa valeur sur la séance (son action vaut 20,5 euros contre 113 début du mois).