D1A: Anderlecht s’impose à OHL et rentre dans le Top 8

Anderlecht se retrouve 8e au classement avec 42 points et repousse Charleroi, tombeur de l’Antwerp (0-1) en début de journée, en 9e position (41 pts). Louvain reste 11e avec 39 unités, derrière le Cercle (41) et voit le top 8 s’éloigner.

Dans un match assez tendu et ouvert, où Anderlecht était maître du jeu, les franches occasions furent rares au début. De Norre (3e) lança la rencontre. De l’autre côté, Verschaeren vit son tir contré par Ricca (7e) et se blessait (genou gauche) sur l’action. Slimani manqua une réelle chance sur un centre de Dreyer (30e). Le VAR signala une faute de Mendyl sur le Danois. Slimani convertit le penalty (0-1, 33e), son 6e but en JPL. Amuzu se créa une balle de 0-2 mais trouva Cojocaru (45e+3).

Au retour des vestiaires, OHL prit davantage d’initiatives, passant par les ailes. Al-Tamari voyait Vertonghen (46e) et surtout Verbruggen (50e et 52e ), par deux réflexes sur sa ligne, l’empêcher de marquer. Kiyine manqua encore le cadre sur coup-franc (60e).