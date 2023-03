Arnaud De Lie revient sur son premier Milan-Sanremo: «Mes jambes tournaient carré»

Jouer parmi et avec les grands, c’est toute la difficulté pour l’équipe Lotto-Dstny car si, sur le papier, la « deuxième division ne veut rien dire », lorsque des formations comme UAE, Alpecin ou Jumbo mettent en route, il est compliqué de résister.

C’est d’autant plus ardu lorsqu’un leader comme Caleb Ewan, pourtant parfaitement rodé aux vicissitudes de Milan-Sanremo ne répond pas présent là où l’attend. L’Australien avait choisi de ne pas participer à Paris-Nice (Lotto avait décliné l’invitation à Tirreno), il faut admettre que ce n’était pas le bon choix. Quant à Arnaud De Lie, sorti frustré de la « Course au soleil » amputée d’une étape et des deux dernières par choix, afin de s’économiser, il a souffert d’un refroidissement lors de son retour en Belgique, quelques jours avant de débarquer à Milan.