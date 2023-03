Hervé Koffi heureux de la victoire de Charleroi à l’Antwerp: «On a tout donné pour pouvoir garder le zéro»

Hervé Koffi a réalisé plusieurs arrêts importants ce dimanche après-midi pour conserver la victoire sur le terrain de l’Antwerp. Le gardien carolo était ravi de cette victoire qui permet à Charleroi de se relancer dans la course au top 8.

Il explique ainsi sur ce sentiment procuré par la victoire : « Un sentiment de joie. Merci à nos supporters et même tous ceux qui ont regardé le match. Bravo à mes coéquipiers, à toute l’équipe. On a tout donné pour pouvoir garder le zéro. »

Mais cette victoire acquise dans la douleur est une belle surprise : « Quand on est sur le terrain, on vient pour gagner. On était face à une grande équipe de l’Antwerp. On a su faire les choses et on a bien suivi les consignes du coach. À la fin, ça a payé. »