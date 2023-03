Météo: les prévisions météo de la semaine à venir

Ce dimanche soir, alors que les dernières averses sur l’est du pays s’évacueront vers l’Allemagne, les larges éclaircies gagneront progressivement la région du centre, indique l’Institut royal météorologique de Belgique (IRM) sur son site internet.

Cette nuit, le temps deviendra sec partout. En haute Belgique, la nébulosité restera toutefois abondante et de la brume, voire localement du brouillard, pourra se former. En fin de nuit, le ciel redeviendra plus nuageux sur l’ouest. Les minima varieront de localement 1 à 5 degrés, sous un vent faible à modéré qui reviendra au sud-ouest.

Lundi, le ciel s’ennuagera rapidement par l’ouest. Même si quelques faibles pluies ou bruines pourront se produire par endroits, le temps sera le plus souvent sec. C’est dans le sud-est du pays que l’une ou l’autre éclaircie pourrait se dessiner, une fois la grisaille matinale dissipée. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Hautes Fagnes et 11 degrés en plaine. Le vent sera généralement modéré de secteur sud-ouest.

Durant la nuit de lundi à mardi, les nuages resteront prédominants mais le temps devrait rester généralement sec. En fin de nuit, on notera toutefois un risque croissant de précipitations sur l’ouest du pays. Les minima se situeront entre 3 et 9 degrés, sous un vent modéré revenant au sud-sud-ouest.

Le reste de la semaine

Mardi, un front froid traversera notre pays d’ouest en est sous forme d’une zone de pluie ou d’averses. A l’arrière, un ciel de traîne peu actif s’installera sur le pays avec des éclaircies mais également quelques averses isolées. Les maxima varieront entre 9 degrés en haute Ardenne et 13 ou 14 degrés en Flandre. Le vent sera modéré puis parfois assez fort de sud-sud-ouest, s’orientant au sud-ouest après le passage du front pluvieux. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h.

Mercredi, une zone de pluie assez active et accompagnée de vents soutenus traversera notre pays. Les maxima varieront entre 8 degrés en haute Ardenne et 12 degrés sur l’ouest du pays. Le vent sera assez fort de sud-ouest, le long du littoral parfois fort.

Jeudi, des courants océaniques plus instables envahiront nos régions. La nébulosité sera variable et des averses traverseront régulièrement notre pays. Une nouvelle zone de pluie devrait traverser notre pays la nuit suivante. Les maxima varieront entre 9 et 13 degrés avec un vent soutenu de sud-ouest.

Vendredi, l’atmosphère restera instable avec des averses parfois orageuses et assez fortes, et un vent soutenu de sud-ouest, surtout le long du littoral. Les maxima varieront entre 8 et 12 degrés.