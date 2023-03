Les funestes leçons d’un immense désastre

L’invasion illégale de l’Irak et son occupation ont donné un coup de fouet aux djihadistes (Al-Qaïda puis Daesh), conféré à l’Iran une influence inespérée chez son voisin et nourri le complotisme dans le monde.

La fabrication de preuves pour justifier l’invasion et l’occupation d’un pays – l’Irak – coûtera cher aux Etats-Unis. A de nombreux points de vue. Car, bien sûr, aucune arme de destruction massive ne sera découverte en Irak et la soi-disant collusion du régime de Saddam avec Al-Qaïda n’a jamais été prouvée.

En Irak même, les Américains mettront une dizaine d’années à sortir de l’engrenage dans lequel ils s’étaient enchaînés en bafouant le droit international. La guerre provoquera la mort de 4.500 soldats américains et de plusieurs centaines de milliers d’Irakiens (en comptant les pertes dues à la guerre civile qui s’ensuivit), et elle imposera aux USA des dépenses insensées, entre 800 et 3.000 milliards de dollars, selon les sources.