Après les Egyptiens, les Grecs, les Romains, et avant les Bruxellois, les Gaulois ont-ils cédé à la magie de l’iris blanc ?

Vénérée des Grecs et Romains, l’iris était la fleur de la sagesse et de la bienveillance. Les Gaulois lui attribuaient-ils des pouvoirs magiques ? Selon certains historiens, ils la faisaient bouillir dans leurs potions. Les premiers à lui avoir accordé de divines vertus sont les Egyptiens. Les pharaons l’associaient à Horus, le dieu du lever et du coucher du soleil. Dans l’antiquité grecque, la femme-fleur Iris devint le nom de la déesse messagère des dieux. Voyageant sur un arc-en-ciel, Iris était porteuse de bonnes nouvelles. Sa fleur était aussi parée de vertus thérapeutiques.

Pour en venir aux Romains de Petibonum, Babaorum, Laudanum et Aquarium, ils voyaient dans ses pétales une illustration symbolique de la sagesse, de la fidélité et de la vaillance. A Rome, des iris bleus et blancs étaient régulièrement plantés sur les temples de Junon, la reine des dieux, celle qui « sauve au combat ».