Il y a vingt ans, l’Amérique de Bush envahissait l’Irak

Après les attentats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis ont non seulement envahi l’Afghanistan, coupable d’héberger Al-Qaïda, ils ont aussi ensuite tourné leur soif de vengeance contre un pays, certes une horrible dictature, qui n’y était pour rien, l’Irak. Et cela sans hésiter à mentir effrontément pour justifier leurs crimes.

Le 20 mars 2003, l’aviation militaire américaine commençait le bombardement systématique des cibles choisies en Irak. C’était il y a tout juste vingt ans. La veille, George W. Bush, le président américain, avait annoncé le déclenchement de l’opération « Shock & Awe » (Choc et effroi). L’invasion terrestre de l’Irak par les Etats-Unis et leurs alliés sera terminée en trois semaines. Cette brève guerre, dépourvue de légitimité en droit international, et ses conséquences vont durablement ébranler le monde.

A la base, un autre événement majeur qui avait densément marqué les esprits 18 mois plus tôt : les terribles attentats de New York et Washington, perpétrés le 11 septembre 2001. Ce jour-là, l’Amérique avait été frappée au cœur ; 3.000 personnes avaient perdu la vie et la première puissance mondiale en était sortie bouleversée d’abord, en quête éperdue de vengeance ensuite.