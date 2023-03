Alexander Zeldin: «La mort peut nous rendre plus proches de la vie»

Avec « Une mort dans la famille », Alexander Zeldin propose un théâtre aux apparences hyperréalistes où le lien entre vie et mort est exploré avec énormément d’humour et d’émotion.

Rassembler sur scène une quinzaine de personnes, professionnels et amateurs, dont deux adolescents et une dizaine de personnes âgées, c’est le défi d’Alexander Zeldin dans Une mort dans la famille. L’histoire d’une grand-mère placée en Ehpad tandis que ses petits-fils se préparent à commémorer le premier anniversaire de la mort de leur père. Un sujet difficile mais essentiel que l’auteur et metteur en scène anglais traite magistralement dans un mélange d’hyperréalisme, d’humour et d’émotion.

Pourquoi cet intérêt pour les Ehpad ? Et comment vous êtes-vous informé à ce sujet ?