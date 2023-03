Guerre en Ukraine: Xi Jinping en visite au Kremlin, les limites d’une «amitié sans limite»

Correspondant à Moscou

Entre eux deux, il y aurait « des vibrations personnelles ». En décembre 2020, Vladimir Poutine parlait ainsi de ses relations avec Xi Jinping. Un peu plus de deux ans plus tard, en plein bras de fer avec l’Occident depuis le début de son « opération militaire spéciale » en Ukraine, selon la litote officielle du Kremlin, le président russe s’apprête à mettre en scène le rapprochement avec son homologue chinois. Les deux chefs d’Etat se retrouvent pour trois jours à Moscou. En 2018, à Vladivostok, les deux hommes avaient déjà montré leur complicité en préparant des crêpes et en partageant une vodka…

Haut et fort, le Kremlin a promis l’ouverture d’une « nouvelle ère » dans ces relations. Vladimir Poutine et Xi Jinping, qui auront un premier tête-à-tête ce lundi, signeront une déclaration commune, a d’ores et déjà annoncé le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov.