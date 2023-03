Mouscron: un père arrêté pour le meurtre de sa fille après une violente dispute

Vendredi, vers 13h45, le parquet de Tournai-Mons a été avisé par la zone de police de Mouscron qu’un homme, né en 1969 (54 ans) et demeurant rue du Bilemont à Mouscron, aurait attenté à la vie de sa fille. Daniela, née en 1994 (29 ans), y était également domiciliée. A l’arrivée des services de secours, la jeune femme était déjà décédée.

« L’autopsie a eu lieu vendredi dans la soirée. Des premiers éléments, il apparaît que plusieurs coups de couteau et un objet contondant ont été portés à la victime », explique le magistrat. L’auteur des faits a été interpellé sur place et privé de liberté par les forces de l’ordre.

« Le Desteam de la police judiciaire fédérale et un médecin légiste sont descendus sur place afin d’y opérer leurs constatations. Le dossier a été mis à l’instruction du chef de meurtre et le magistrat instructeur ainsi que le parquet se sont rendus sur les lieux vers 17h30 », précise dimanche Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai-Mons, chargé de la communication avec la presse.

« Le suspect a été entendu par la police, puis présenté devant le magistrat instructeur ce dimanche matin. L’homme a été inculpé du chef de meurtre », indique le représentant du parquet. On ignore pour l’instant les circonstances et les causes de cette dispute familiale qui a tourné au drame.